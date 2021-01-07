سجلت الهيئة العامة للغذاء والدواء ارتفاعًا في الزيارات الرقابية التي نفذتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها خلال عام 2020م، إذ بلغ مجموعها (131.935) زيارة، منها 22 لمنشآت خارجية، وبلغت نسبة الزيادة 157% وذلك مقارنةً بنتائج العام 2019م.

وكثّفت «الغذاء والدواء» جهودها الرقابية خلال العام 2020م وما صاحبه من ظروف استثنائية تمثلت في جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص.

وأغلق مفتشو «الهيئة» (773) منشأة تنوعت نشاطاتها ما بين مواد غذائية ومياه وعصيرات ومبيدات وأعلاف ومستحضرات عشبية وصيدلانية وتجميل وأجهزة طبية، وأوقفوا (140) خط إنتاج في عددٍ من المنشآت، كما ضبطوا (882) منشأة تزاول نشاط غير مرخص، فيما بلغ إجمالي المخالفات المرصودة (22.016) مخالفة، وتم التعامل مع (6.856) بلاغ.

وأوضحت أن إجمالي المنتجات الواردة عبر منافذ المملكة (1.556.266 كغم)، وبلغ إجمالي المنتجات المرفوضة (5.767 كغم)، وجرى إحالة (11.845 عينة) للتحليل في مختبراتها.

وتستقبل «الغذاء والدواء» الإرساليات عبر 16 منفذاً وهي: مطار الملك خالد الدولي، الميناء الجاف، مطار الملك عبد العزيز الدولي، ميناء الملك عبد الله برابغ، ميناء جدة الإسلامي، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة، مطار الملك فهد الدولي، ميناء الملك عبد العزيز، منفذ الخفجي، جسر الملك فهد، منفذ البطحاء، منفذ الحديثة، منفذ حالة عمار، ميناء ضبا، منفذ الدرة، ومنفذ الوديعة، كما تنفّذ حملات رقابية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.

وأشارت «الهيئة» إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و «أندرويد».