بحثت اللجنة الصحية -إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى- في اجتماع لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب، ومشاركة أعضاء المجلس، التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/‏1441، وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات تمھيدًا لطرح وجهة نظرها أمام المجلس.وتناول الاجتماع مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس التي تنص على أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، حيث درست اللجنة رأيها حيال مقترح مشروع النظام قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته.