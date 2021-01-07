نوه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بمخرجات قمة العلا والتوافق الخليجي على لمّ الشمل. وهنأ غراهام الرئيس دونالد ترمب المنتهية ولايته وفريقه بقيادة مستشاره جاريد كوشنر بنتائج القمة الخليجية وإنهاء الخلافات. وقال غراهام على حسابه في «تويتر» أمس (الأربعاء) إن إيران ترتعد كونها الخاسر الأكبر من التوافق الخليجي، إذ إنها لن تستطيع الاستفادة من الانشقاق داخل مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن الولايات المتحدة ستتمكن من محاربة الأفكار الإرهابية. وكانت الولايات المتحدة رحبت (الثلاثاء) بالتقدم الذي تحقق مع إعلان اتفاق العلا في قمة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية. وقالت الخارجية الأمريكية: «لطالما شددنا على أن الخليج الموحد حقا سيحقق المزيد من الازدهار من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات والمزيد من الأمن لشعبه. نرحب بالتعهد باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية، والاقتصادية، والصحية، ومكافحة الفساد، والثقافية». وعبرت واشنطن عن أملها أن تستمر دول الخليج في تسوية خلافاتها، مؤكدة أن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة أمر حتمي لجميع الأطراف في المنطقة لكي تتحد ضد التهديدات المشتركة. «نحن أقوى عندما نقف معا». وشكرت الولايات المتحدة الكويت على جهود الوساطة التي تبذلها ودعمها في حل النزاع الخليجي.