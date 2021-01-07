وجه النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، بتطبيق الأنظمة وعدم إيقاف أي شخص دون مستند نظامي صادر من سلطة مختصة نظاما، ومتابعة قضايا السجناء والموقوفين أولا بأول مع جهات التحقيق والقضاء وتنفيذ الأحكام القضائية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا للربط الإلكتروني بين النيابة العامة والسجون بما يسرع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.جاء ذلك خلال استقباله في المقر الرئيسي للنيابة العامة أمس مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش والوفد المرافق معه، بحضور المختصين في الرقابة على السجون بالنيابة العامة.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والسجون، واستمع النائب العام إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم.