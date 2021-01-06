حسمت وزارة الصحة الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول أحد الأشخاص على لقاح كورونا يوم الإثنين الماضي في مركز اللقاحات بمحافظة جدة، وأحقيته بأخذ اللقاح، مؤكدة أن الشخص مقيم موجود بالسعودية بهوية مقيم النظامية وتحت كفالة إحدى الشركات الخاصة بمحافظة جدة، وضمن الفئات العمرية المشمولة باللقاح لهذه الفئة.

وأكدت الوزارة أن التوجيهات الكريمة تؤكد على تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين ممن تشملهم المرحلة التي تحددها وزارة الصحة، وهذا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين.