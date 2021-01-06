



وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بتطبيق الأنظمة وعدم إيقاف أي شخص دون مستند نظامي صادر من سلطة مختصة نظاما، ومتابعة قضايا السجناء والموقوفين أولا بأول مع جهات التحقيق والقضاء وتنفيذ الأحكام القضائية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا للربط الإلكتروني بين النيابة العامة والسجون بما يسرع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله في المقر الرئيسي للنيابة العامة اليوم (الأربعاء)، مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش والوفد المرافق معه، بحضور المختصين في الرقابة على السجون بالنيابة العامة.

وناقش اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والسجون، و استمع النائب العام إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم.