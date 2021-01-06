أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 118 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 144 حالة تعافٍ إضافية، 7 حالات وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 363377 حالة، من بينها 2206 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 351 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 354899 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6272 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.