



أشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية.

جاء ذلك خلال البيان الختامي الصادر بمحافظة العلا عن المجلس الأعلى في دورته الـ 41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح).

كما نوه المجلس بجهود البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه نزع أكثر من 200,000 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بشكل عشوائي في المحافظات اليمنية.