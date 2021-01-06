تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تهنئة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أمس (الثلاثاء) في محافظة العلا.وأشاد آل خليفة في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها. وأعرب عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة، نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنياً لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية، وللمملكة وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت قيادته الحكيمة.