أكدت وزارة الخارجية المصرية حرص جمهورية مصر العربية الدائم على التضامن بين الدول وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أية شوائب، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، انطلاقًا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وعبرت الوزارة في بيان لها أمس (الثلاثاء)، عن تقدير مصر وتثمينها لكل جهد مخلص بذل من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي وتحقيق المصالحة، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية.