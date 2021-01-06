رحبت جمهورية اليمن بالجهود الصادقة لإعادة اللحمة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربة في بيان أصدرته وزارة الخارجية عن تطلع بلادها بأن تعمل القمة الخليجية الـ ٤١ المنعقدة في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، على معالجة القضايا العالقة وعودة العلاقات الخليجية إلى مجراها الطبيعي تحقيقاً لتطلعات قادة وشعوب المنطقة. وعبر البيان عن تقدير الجمهورية اليمنية لحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في توحيد الصف ولم الشمل من أجل مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مثمناً الجهود المبذولة في هذ الشأن وعلى رأسها جهود أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والتي جاءت تتويجاً لجهود الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. وقال مستشار الرئيس اليمني عبدالملك المخلافي «كل مصالحة عربية تستحق التأييد والإشادة، الأمة العربية بحاجة الى استعادة التضامن وأسس العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الوجودية الكثيرة التي تواجه الأمة»، مضيفاً: ‏نأمل أن تكون المصالحة الخليجية خطوة هامة على هذا الطريق. وأشار إلى أن اليمن تضرر كثيرا من الخلافات الخليجية، وسيكون المستفيد من المصالحة الخليجية من أجل توحيد الجهود مجددا لاستعادة الدولة وتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث، مشيداً بالدبلوماسية الكويتية والسياسة الحكيمة.