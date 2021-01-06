أغلقت أمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات الأمنية، مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى معارض السيارات في العابدية تمهيداً لنقلها إلى مدينة السيارات في العكيشية.وأوضح متحدث أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، بأن الأمانة أعدت خطة مدروسة لنقل معارض السيارات من مواقعها إلى مدينة السيارات في العكيشية حسب الأولوية، لافتاً إلى أن المعارض التي تقع في العابدية أولاً وهم في طور النقل، مشيراً إلى أن عدداً من معارض السيارات في العابدية استأجرت مواقع في مدينة السيارات وجارٍ استكمال عملية النقل، وستبدأ الأمانة عقب نقل معارض العابدية، في نقل المعارض الأخرى المتفرقة التي تقع داخل العاصمة المقدّسة، إلى مدينة السيارات بالعكيشية.وأكد بأن مدينة السيارات تقع على مساحه تقدر باكثر من 4.5 مليون متر مربع، وتضم عدة أنشطة للسيارات تشمل الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، إضافةً إلى شركات النقل والتأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.