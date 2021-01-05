أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 104 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 146 حالة تعافٍ إضافية، 9 حالات وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 363259 حالة، من بينها 2239 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 364 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 354755 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6265 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.