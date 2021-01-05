قدَّم مركز التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة عسير خدماته الصحية والعلاجية لأكثر من ٧١٤١٢ مستفيداً خلال العام الماضي 2020، شملت أقسام العلاج الطبيعي والطب الطبيعي والعلاج الوظيفي والأطراف الصناعية.

وأشار المركز إلى افتتاح أول قسم علاج طبيعي متخصص لتأهيل أمراض القلب والرئتين بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب، وكذلك افتتاح أول عيادة علاج طبيعي بالمراكز الصحية التابعة للمنطقة، كما تم تجهيز جميع أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات المنطقة واستحداث ٣ أقسام علل سمع وتخاطب في كل من مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها للولادة والأطفال ومستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال.

إضافة إلى اجتياز عدد من أقسام التأهيل الطبي شهادة اعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وأقام المركز ورشتي عمل و٤ دورات تدريبية استفاد منها أكثر من ٢٩٠ موظفاً وموظفة، إضافة إلى المبادرات التطوعية بالأماكن العامة والتي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ مستفيد، وإصدار ١٢٤ بطاقة التسهيل المرورية و١٥٤ بطاقة تخفيض أجور الإركابات للمستفيدين من تلك الخدمات.

وقدَّم المركز خمس منشورات توعوية، وأعد بروتوكولاً للعلاج الطبيعي والوظيفي لمرضى كورونا، وبث محاضرتين عن بعد، كما ساهم في تغطية نقاط الفرز أثناء جائحة كورونا.