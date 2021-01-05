استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي أجراه صباح اليوم (الثلاثاء)، بالشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما تلقى فيصل بن فرحان، اتصالين هاتفيين من كل من وزيرا خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس، وسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، بحث خلالهما العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





فيما أجرى وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكر. واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.