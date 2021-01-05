أعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل 94 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363.155) حالة؛ من بينها (2290) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (347) حالة حرجة، كما تم تسجيل (166) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (354.609) حالات، وبلغ عدد الوفيات (6256) حالة، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء (31689) فحصاً مخبرياً جديداً. وأشارت «الصحة» إلى أن مراكز لقاحات فايروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية، تشهد إقبالًا كبيراً من جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، وسط إنسيابية تامة لتسهيل عملية الحصول على اللقاح.