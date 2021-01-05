أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بجائزة الاعتدال للعام 1441 - 2020، نظير جهوده المميزة والواضحة والتي مثّلت المملكة في المحافل الدولية، مستنداً على مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، والتي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادةً وشعباً جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في كافة المحافل والمنصات الدولية، مشيراً إلى تقاطع جهود وإسهامات الجبير مع أحد أهم أهداف الجائزة وهو إبراز الصورة الحقيقية والوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية في المحافل العالمية، معرباً عن شكره وتقديرة للقيادة الرشيدة على كل ما تحظى به البلاد وإنسانها من اهتمام وتقدير للفكر والثقافة.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، نائب رئيس أمناء الجائزة الدكتور عبدالرحمن اليوبي وعميد معهد الاعتدال الأمين العام للجائزة الدكتور الحسن يحيى المناخرة.ورشح أكثر من 141 جهة وشخصية للجائزة في مجالات الإنسان والمجتمع، والسياسة والدبلوماسية، والفكر والمعرفة، والعلوم والتقنية ووقع الاختيار على شخصية الجبير لجهوده الكبيرة في الاعتدال.واستعرض الاجتماع أعمال المعهد العام الماضي، وقدّم الدكتور المناخرة شرحاً عنها ومن أهمها المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي الافتراضي «دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم» بالتعاون مع رابطتي الجامعات الإسلامية والعالم الإسلامي، كذلك المشاركة في ملتقى حوارات المملكة عن بعد والذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.وقدم برنامج الاعتدال البحثي المدعوم في مجالات الاعتدال المعنية بمجالات كورونا وشملت الجوانب الأمنية، الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية، والنفسية وبلغ عدد البحوث المقدمة (221) بحثاً، كذلك إنجاز دراسة (الجهود السعودية في الأزمات الإنسانية) وإصدار 3 أفلام توعوية هادفة خلال أزمة كورونا؛ عُنيت بتعزيز الانتماء للوطن.وبحسب العرض أقام المعهد محاضرة بعنوان «مهددات الأمن الوطني» بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة ألقاها المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام بن زكي عطية، استعرض خلالها التاريخ الكبير للمهددات التي تتعامل معها المملكة من خلال رئاسة أمن الدولة والجهات التي تتكامل معها ومنها معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وتطرق للجماعات الإرهابية والإخوان المسلمين وأطماعهم في المنطقة.ولفت العرض إلى إطلاق مسابقة مظلة الاعتدال الفنية لتعزيز المواهب ورفع مستوى الوعي والأمن الفكري وقيم المواطنة والتعاضد خلال أزمة كورونا واستثمار أوقاتهم بما يعود بالنفع لهم أثناء الحجر المنزلي في مجالات المسابقة التصوير الفوتغرافي، التصوير بالجوال، الفن التشكيلي، الخط العربي، رسومات الكاريكاتير، القصة القصيرة وقد بلغ عدد المشاركات 10000 مشاركة من سعوديين ومقيمين وتم ترشيح 18 فائزاً وفائزة وبلغت قيمة الجوائز (250000) ريال.وبحسب العرض تم تنفيذ أول برنامج ماجستير في الاعتدال على مستوى المملكة والذي التحق به أكثر من 120 طالباً وطالبة في مكة وجدة وأبها تحت إشراف المعهد.واستعرض الدكتور المناخرة خطة المعهد الأكاديمية والبحثية النوعية للعام 2021، عقب ذلك تسلم الأمير خالد الفيصل تقريراً عن إنجازات المعهد.جائزة الاعتدالللعام الحاليفوز عادلبن أحمد الجبير141 شخصية وجهة رشحت للجائزةالتنافسفي 8 مجالات مختلفة221 بحثاً و3 أفلام حول كورونا