كشفت وزارة العدل الإجراء المتبع في حال الرغبة بعمل توكيل لشخص آخر لإنجاز المعاملات، سواء كان الشخص الموكِّل مدركا، أو لم يكن مدركا، كأن يكون في «غيبوبة».

وأكدت وزارة العدل أن الشخص المدرك يمكنه التوكيل لدى أحد الموثقين أو تحميل تطبيق وزارة العدل وطلب خدمات كتابات العدل المتنقلة.

وأعلنت «العدل» أن الشخص إذا كان غير مدرك فيمكن استخراح صك ولاية عليه، ولوليه إدارة أموره المالية أو التوكيل على ذلك بحسب ما ينص عليه في صك الولاية.

يذكر أنه في أول مرة يلزم التوكيل لدى أحد الموثقين المرخص لهم عبر بوابة الموثق المعتمد https://mwathiq.sa.