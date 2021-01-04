اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقرير مفصل عن المشروعات المعتمدة لأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في ميزانية هذا العام.

وناقش أمير تبوك خلال استقباله في مكتبه اليوم أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ، سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها, ووجه سموه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة.

ونوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيداً بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

من جهته نوه المهندس آل محفوظ بما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.