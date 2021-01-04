تسلم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تقريراً مفصلاً عن جهود ومنجزات إدارة الجوازات بالمنطقة خلال العام المنصرم 2020م.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في الإمارة اليوم، مدير جوازات المنطقة العميد أسامة بن عبدالله أبو ملحة، الذي قدم شرحاً مفصلا عن التقرير وما تضمنه من منجزات وجهود بذلها منسوبو الإدارة خدمةً للمواطن والمقيم وتسهيل إجراءات سفرهم عبر المنافذ الجوية والبحرية وغيرها من الخِدْمات.

وأكد أمير المنطقة أهمية الخِدْمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات خاصة الخِدْمات الإلكترونية، ما يسر على المواطن والمقيم إنجاز أعماله دون الحاجة لمراجعة الإدارة، بفضل الله ثم بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها القيادة الحكيمة لكل ما من شأنه تحقيق أفضل الخِدْمات.