أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير بجائزة الاعتدال للعام 2020/1441.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعاً بمقر الإمارة في جدة، بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز نائب رئيس أمناء الجائزة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وعميد معهد الاعتدال الأمين العام للجائزة الدكتور الحسن بن يحيى المناخرة.

وقال الأمير خالد الفيصل: «يسعدني أن أعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020/1441، وهو وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، نظير جهوده المميزة والواضحة التي مثّلت المملكة في المحافل الدولية، مستندًا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، التي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادةً وشعبًا جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في المحافل والمنصات الدولية كافة».

وأكد الفيصل أن جهود وزير الدولة للشؤون الخارجية وإسهاماته تقاطعت مع أحد أهم أهداف الجائزة وهو إبراز الصورة الحقيقية والوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية في المحافل العالمية.





وقد تم ترشيح أكثر من 141 جهة وشخصية للجائزة في مجالات الإنسان والمجتمع، والسياسة والدبلوماسية، والفكر والمعرفة، والعلوم والتقنية ووقع الاختيار على شخصية الجبير لجهوده الكبيرة في الاعتدال.

وتخلل الاجتماعَ استعراضٌ لأعمال المعهد خلال العام الماضي، حيث قدّم عميد المعهد الدكتور الحسن المناخرة شرحاً عنها ومن أهمها: المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي الافتراضي «دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم»، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي، كذلك المشاركة في ملتقى حوارات المملكة عن بعد الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وقدم برنامج الاعتدال البحثي المدعوم في مجالات الاعتدال المعنية في مجالات كورونا وشملت الجوانب الأمنية، والاقتصادية، والصحية، والاجتماعية، والنفسية وبلغ عدد البحوث المقدمة 221 بحثاً، وإنجاز دراسة «الجهود السعودية في الازمات الإنسانية»، وإصدار 3 أفلام توعوية هادفة خلال أزمة كورونا عُنيت بتعزيز الانتماء الوطن.

وبحسب العرض فقد أقام المعهد محاضرة بعنوان «مهددات الأمن الوطني»، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة ألقاها المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام بن زكي عطية، واستعرض خلالها التاريخ الكبير للمهددات التي تتعامل معها المملكة من خلال رئاسة أمن الدولة والجهات التي تتكامل معها ومنها معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وتطرق للجماعات الإرهابية والإخوان المسلمين وأطماعهم في المنطقة.

ولفت العرض إلى أنه تم إطلاق مسابقة مظلة الاعتدال الفنية وهي مسابقة فنية تهدف لتعزيز المواهب ورفع مستوى الوعي والأمن الفكري وقيم المواطنة والتعاضد خلال أزمة كورونا واستثمار أوقاتهم بما يعود بالنفع لهم أثناء الحجر المنزلي في مجالات المسابقة التصوير الفوتغرافي، والتصوير بالجوال، والفن التشكيلي، والخط العربي، ورسومات الكاريكاتير، والقصة القصيرة، حيث بلغ عدد المشاركات 10.000 مشاركة من سعوديين ومقيمين تم ترشيح 18 فائزاً وفائزة في حين بلغت قيمة الجوائز 250.000 ريال.

وتطرق العرض إلى تنفيذ أول برنامج ماجستير في الاعتدال على مستوى المملكة، التحق به أكثر من 120 طالباً وطالبة في مكة المكرمة، وجدة، وأبها، تحت إشراف المعهد.

واستعرض الدكتور المناخرة خطة المعهد الأكاديمية والبحثية النوعية للعام 2021.

عقب ذلك تسلم الأمير خالد الفيصل تقريراً عن إنجازات المعهد.