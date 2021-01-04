سجلت المملكة أمس (الأحد) أدنى حصيلة يومية منذ 9 أشهر بإصابات فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، بإعلان وزارة الصحة تسجيل 82 إصابة جديدة بالفايروس، لتتدنى إلى أقل إحصاء يومي منذ 286 يوماً، وتحديداً 24 مارس الماضي.كما أعلنت وزارة الصحة أمس رصد تعافي 180 حالة إضافية، ووفاة 7 حالات. ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 363.061 حالة، من بينها 2372 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 358 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 354.443، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6246، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في السعودية لتصل إلى 97.62%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.65%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.72%.وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (35)، منطقة مكة المكرمة (24)، المنطقة الشرقية (7)، منطقة المدينة المنورة (5)، منطقة القصيم (3)، منطقة الحدود الشمالية (2)، منطقة عسير (2)، منطقة تبوك (1)، منطقة نجران (1)، منطقة جازان (1)، منطقة حائل (1).أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (30)، جدة (18)، مكة المكرمة (5)، المدينة المنورة (3)، حوطة سدير (2)، عرعر (2)، الدمام (2)، الجبيل (2)، البدائع (2)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (26) مكة المكرمة (15)، ينبع (15)، جدة (11)، المدينة المنورة (7)، المبرز (7)، الدمام (6)، تبوك (5)، خميس مشيط (5).الحالات في 24 ساعة:82إصابة180متعافياً