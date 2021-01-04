تبادل فرع وزارة النقل وأمانة الطائف الاتهامات حيال المسؤولية عن تنفيذ طريق وادي جليل، ففيما أكد أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل لـ«عكاظ» تنفيذ الطريق من قبل فرع الوزارة، نفى الأخير تبعية الطريق له؛ كونه يقع ضمن النطاق العمراني، في إشارة إلى أنه من اختصاص ومسؤولية الأمانة.وما بين الاتهامات المتبادلة، جدد سكان وادي جليل مطالبهم بسرعة معالجة الطريق وتزويده بوسائل السلامة وتنفيذ مشروع لازدواجيته حقناً لدماء المسافرين.وكانت «عكاظ» قد نشرت تقريراً بعنوان «سكان جليل الطائف: طريق الوادي يقتلنا»، تضمن مطالب المواطنين بإعادة تأهيل الطريق.