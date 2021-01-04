أعلنت وزارة العدل عن توسع كتابات العدل المتنقلة، في خدمة شريحة أكبر من كبار السن، لتشمل من هم في عمر الـ65 عاماً بعد أن كانت سابقاً لمن هم في أعمار 70 عاماً لخدمة أكبر شريحة ممكنة.
وأكدت الوزارة أن كتابات العدل المتنقلة نفذت نحو 43 ألف عملية توثيقية منذ انطلاقها في 2017، في 26 مدينة شملت الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، حفر الباطن، ينبع، الخرج، الرس، إضافة إلى الحد الجنوبي لخدمة المرابطين.
ويستطيع المستفيد التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم 1950، أو البريد الإلكتروني
moj.gov.sa@1950
وأكدت الوزارة أن كتابات العدل المتنقلة نفذت نحو 43 ألف عملية توثيقية منذ انطلاقها في 2017، في 26 مدينة شملت الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، حفر الباطن، ينبع، الخرج، الرس، إضافة إلى الحد الجنوبي لخدمة المرابطين.
ويستطيع المستفيد التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم 1950، أو البريد الإلكتروني
moj.gov.sa@1950