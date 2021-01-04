استأنف مطار عدن الدولي أمس (الأحد) عمله من جديد، بعد 48 ساعة من توقفه، نتيجة استهدافه الأربعاء الماضي، بعد نجاح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بإنجاز الإصلاحات العاجلة التي تواصلت على امتداد اليومين الماضيين دون انقطاع، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية وإدارة المطار، سعيًا إلى التخفيف من الأضرار التي خلّفها الانفجار الذي شهده المطار لحظة وصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد شكل فريقاً هندسياً يضم استشاريين ومقاولين وفنيين خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الاعتداء على مطار عدن، بهدف إجراء تدخل عاجل، لإعادة المطار إلى حالة التشغيل، حيث وقف الفريق على الأضرار، لتقييم مدى الضرر وإصلاحه، منهيًا أعمال التأهيل الطارئة المتمثلة في إصلاح المرافق عبر تهيئة الموقع ورفع الأنقاض وتجهيز أرضيات الصالات، وإتمام مجموعة من الأعمال الكهربائية والصحية والإمدادية، لإعادة تشغيل المطار والبدء باستئناف الرحلات، كون مطار عدن البوابة الرئيسة لليمن ومن أهم روافد النقل في الجمهورية اليمنية.ومن جهته، أعلن محافظ عدن أحمد حامد لملس إعادة فتح المطار، بحضور وزير النقل في اليمن الدكتور عبدالسلام صالح حميد هادي، وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمحافظة محمد اليحيا، وعدد من المسؤولين اليمنيين، ووسائل إعلامية مختلفة.ويعد مطار عدن بوابة السلام بين عدن والدول العربية والدولية، حيث تم تدشين إعادة العمل فيه بعد جهود مضنية بذلها المختصون في المطار، وقال: «عدن مدينة أبية ضد الإرهاب ولا يمكن لها إلا أن تكون كذلك، نشكر من وقف معنا دائمًا ووقف معنا في تنميتنا، ونشكر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكل ذلك تم بمتابعة من دولة رئيس الوزراء والسلطات المحلية في المحافظة».من جانبه، أكد وزير النقل في اليمن الدكتور عبدالسلام صالح حميد هادي، أن المطار سيستأنف الرحلات ابتداء من اليوم، منوهاً بالجهود المضنية التي بُذِلت في الأيام الـ3 الماضية من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشيراً في الوقت ذاته إلى مشروع إعادة تأهيل مطار عدن، الذي يعمل عليه البرنامج.من جهة أخرى، أكد ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا، أن العمل سيستمر على مدار الساعة للتخفيف من المعاناة التي خلفها الاعتداء، وأن المتبقي حتى الآن أعمال لا تتعارض مع تشغيل المطار، ونسبة الإنجاز في تنفيذها بتسارع بالرغم من التحديات.وكان المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، قد وقع عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي هذا الأسبوع بتكلفة تبلغ 54.4 مليون ريال، خلال حفل جرت مراسمه في مقر البرنامج بالرياض، وبحضور عدد من الوزراء اليمنيين، وعدد من سفراء الدول لدى اليمن، وممثلين لجهات دبلوماسية وإعلامية، وجهات معنية بالشأن التنموي.