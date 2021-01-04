يُعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020. وتهدف الجائزة التي يشرف عليها معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز إلى إبراز الصورة الحقيقية للمملكة في مجال الاعتدال، ودعم جهودها في ذلك، وتشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي بأهمية الاعتدال في مجالات الحياة كافة، إلى جانب دعم وإبراز الجهود الرائدة للشخصيات التي عززت الاعتدال فكرا وتطبيقا في كافة المجالات. وأوضح نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن جائزة الاعتدال فريدة من نوعها كونها تضع الاعتدال معيارا يتم من خلاله منح الجائزة ونسعى في كل عام أن يتقلد الجائزة من يستحقها، مشيراً إلى أن الجائزة إحدى الأفكار المميزة والنوعية لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورؤيته في بناء الإنسان والمكان.وأضاف: خلال الأعوام الماضية حرص المعهد على عقد شراكات مع جهات عدة من بينها وزارة التعليم من خلال مركز الوعي الفكري الذي يعزز مفاهيم الحفاظ على القيم الإسلامية المعتدلة، وتوضيح الأفكار الدخيلة المتطرفة التي لا تمت للإسلام بصلة وليست منه في شيء. من جهة ثانية، بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال ترؤسه اجتماع جمعية مراكز الأحياء في المنطقة، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، البرامج والأنشطة والمراكز الجديدة المزمع تنفيذها في جدة والطائف خلال الفترة المقبلة، واعتمد الاجتماع مبادرات‏ الخطة الإستراتيجية لجمعية مراكز الأحياء ومنها مبادرة «سواعد الأحياء» و«جاري» و«حي أجمل». كما رأس الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، عبر الاتصال المرئي، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لأعضاء الجمعية العمومية.من جهة أخرى، استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المعين حديثاً المهندس أحمد العارضي. وهنأ الأمير خالد الفيصل، المهندس العارضي بمناسبة تعيينه، فيما عبر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عن شكره لأمير المنطقة، مؤكداً أن توجيهاته ومتابعته ستكون الدافع الأكبر لتحقيق الآمال والتطلعات.