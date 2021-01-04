استعرض أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مشاريع وزارة النقل المنجزة والجاري تنفيذها في المنطقة، ونسب إنجاز كل منها.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان بن سعيد الحويطي.وثمن الأمير فهد بن سلطان الجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، منوها بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.