أوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد الحويطي، أن البلدية تواصل جهودها وأعمالها ضمن حملة رفع وإزالة السيارات التالفة والمهملة من شوارع وأحياء المحافظة، وفق آلية عمل بدأت بحصر تلك السيارات ثم وضع الاستكرات اللاصقة، والتواصل مع أصحابها قبل رفعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبين الحويطي أنه تمت مباشرة 176 سيارة تالفة ومخالفة، وتم نقل 46 سيارة إلى حجز البلدية مؤكداً استمرار أعمال حصر ورفع السيارات التالفة بجميع أحياء المحافظة، مشيراً إلى أهمية تعاون أصحاب تلك المركبات بإزالتها قبل اتخاذ الإجراءات النظامية عليها من قبل البلدية.