أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق، لـ«عكاظ»، أن المملكة العربية السعودية، وبفضل وحكمة قيادتنا الرشيدة، تمكنت منذ بداية جائحة كورونا من السيطرة على الفايروس، وتوفير سبل الراحة للمواطن والمقيم على حد سواء.

جاء ذلك إثر تلقيه الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد ١٩»، اليوم (الأحد)، خلال زيارة لمركز المعارض والمؤتمرات، اطلع خلالها على المجهودات المقدمة من وزارة الصحة.

وتقدم أبو ساق بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مشيداً بالجهود الحثيثة التي يقوم بها منسوبو وزارة الصحة، وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.