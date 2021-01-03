دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم الأحد منصة الاستقطاب الذكية وذلك بمقر الأمانة في مكة المكرمة.



و«استقطاب» هي منصة جديدة للتوظيف الذكي تعمل على مستوى الأمانة عبر نظام معزز بخصائص الذكاء الاصطناعي وتقوم على مطابقة الوظائف الشاغرة في الأمانة مع السير الذاتية للباحثين عن عمل والمحملة في النظام مسبقاً.



وأوضحت الأمانة أن النظام الجديد «استقطاب» يعد منصة ذكية تفاعلية للتوظيف مساعدة للأمانة والدوائر الحكومية الأخرى على اختيار أنسب المرشحين للوظائف بسهولة وشفافية فائقة حيث تقوم على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستناد إلى سجل عمليات البحث والتوظيف السابقة للجهات وتبني على أساسها توجهات الجهة الحالية والمستقبلية في عمليات البحث عن أنسب الموظفين لاستقطابهم لافتًا إلى أن من شأن نظام التوظيف الإلكتروني الذكي أن يساعد إدارات ومسؤولي الموارد البشرية على إيجاد أفضل المرشحين للوظائف بسهولة وإتقان وكل ذلك يكون بشكل إلكتروني كامل مما يضمن العدالة والشفافية وذلك في ظل وجود عدد هائل من طلبات التوظيف المستلمة.