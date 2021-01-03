تزامناً مع موسم الشتاء وما يتخلله من فعاليات للتنزه والكشتات البرية دأب السعوديون على القيام بها عشقاً لأجواء الصحاري والأودية التي يقصدونها في مثل هذه الأوقات، قامت الهيئة السعودية للسياحة بإصدار أول دليل سياحي شامل يخدم عشاق هذا النوع من السياحة والرحلات، حيث اطلقت عليه «دليل الكشتة».



ويأتي هذا الدليل الذي أصدرته الهيئة في 55 صفحة ليكون مرجعاً شاملاً لكل قاصدي البرية بحثاً عن قضاء وقت يسير بها أو التخييم فيها لعدة أيام، ويقوم الدليل على مفهوم «التقعيد» للكشتة و هو ما يعد أمراً جديداً على كثير من عشاق هذا المجال حيث يقوم على وضع خطوات إجرائية وقواعد ينبغي أن يلتزم بها قاصدو الكشتة من حيث التزامهم بالتخطيط المسبق وتحديد الميزانية والمحافظة على البيئة وغير ذلك، كما يقوم الدليل بذكر أبرز الاستعدادات التي ينبغي على أصحاب الكشتة الأخذ بها في ما يتعلق بتجهيز سياراتهم وفحصها مسبقاً ووضع الإضافات الضرورية اللازمة للكشتة.



كما يقدم الدليل عدداً من النصائح التي يحتاجها قاصدو البرية بشأن اختيار الخيمة المناسبة والتجهيزات اللازمة حيث يقسم الكشتات بحسب عدد الأيام ويحدد بناء على ذلك المستلزمات التي ينبغي اصطحابها فكشتة اليوم الواحد تختلف عن الكشتة التي تطول لأكثر من ثلاثة أيام و تختلف أيضاً عن المبيت القصير.



ويعدد الدليل أيضاً كثيراً من الأماكن المناسبة للتخييم والكشتات حيث يذكر إحداثيات تلك الأماكن ومزاياها ومواصفاتها وما تحتويه من خدمات بقربها وكيفية الوصول لها، كما يقدم عدداً من النصائح التي تخص عمل الوجبات والطهي في البرية.



يذكر أن الهيئة قد استعانت بعدد من المؤثرين والخبراء لبناء هذا الدليل وهو ما يعد خطوة جميلة تقوم بها هيئة السياحه في السعودية.