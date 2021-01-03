فعّل محافظ الجموم فهد بن منير القثامي حملة «الخوارج شرار الخلق» بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري خلال زيارته التفقدية لأعمال هيئة محافظة الجموم وآلية تنفيذ الحملة.

وأوضح العمري أن هذه الحملة تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر الخوارج وفكرهم، خصوصاً جماعة الإخوان والسرورية وداعش والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية المخالفة للنهج الإسلامي الحنيف، مشيراً إلى تنفيذ فعاليات حملة «الصلاة نور»، وذلك عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.

والتقى العمري بمنسوبي هيئة محافظة الجموم وأكد أهمية بذل مزيد من الجهد الميداني والتوعوي وحث الناس على طاعة الله والبعد عن معاصيه وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

يذكر أن حملة «الخوارج شرار الخلق» دشنها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.