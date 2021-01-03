تقاذفت وزارة النقل وأمانة الطائف مسؤولية إصلاح طريق وادي جليل، وذلك بعد التقرير الذي نشرته «عكاظ» الأسبوع الماضي حول استياء الأهالي تحت عنوان «سكان جليل الطائف: طريق الوادي يقتلنا».

وكشفت لـ«عكاظ» وزارة النقل أن الطريق ليس تابعاً لها؛ لأنه داخل ضمن النطاق العمراني، في إشارة منها إلى أنه من اختصاص الأمانة.

بدورها، تواصلت «عكاظ» مع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، واضعة أمامه مطالب السكان بتصحيح أخطاء الطريق وازدواجيته، إذ قال إن الطريق منفّذ من قبل وزارة النقل!

من جهتهم، جدد سكان وادي جليل مطالباتهم بسرعة معالجة الطريق، لحقن دماء العابرين عليه نتيجة الحوادث المتكررة بسبب ضيق المسار وانحناءاته ومنعطفاته، فيما رصدت «عكاظ» واقع الطريق ومناشدات الأهالي بتدارك الوضع.