فيما يقترب موعد القمة الخليجية الـ41 الثلاثاء القادم في محافظة العلا، أكد سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد أن القمة تأتي وسط أجواء أخوية وإيجابية بين قادة دول مجلس التعاون، ما يعكس روح المسؤولية والإيمان الصادق بأهمية تعزيز التضامن الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة.

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تقديره للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة، بدايةً من المساعي المخلصة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي واصلها الشيخ نواف الأحمد الصباح، وكذلك الدور المقدر للمملكة العربية السعودية بالإنابة عن المجموعة الرباعية. وشدد السيسي، خلال استقباله أمس (السبت)، وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون البناء ودعم التضامن العربي كنهج إستراتيجي راسخ، في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وخلال استقباله الوزير الكويتي، تلقى الرئيس المصري، رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية لتحقيق وحدة الصف العربي عبر التوصل إلى المصالحة.

وأكد السيسي أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وأعرب السفير الكويتي في السعودية، في تصريح صحفي، أمس، عن ثقته في أن أعمال القمة ستتكلل بالنجاح بفضل الله ثم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.