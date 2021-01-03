أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) شروط الأمتعة ومقاساتها وأوزانها للدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال والمقصورة الخاصة، وكذلك رسوم الأمتعة الإضافية.

وأوضحت «سار» للمسافرين عبر قطاراتها أنه تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة، وابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد على الوزن المسموح.

وفيما يخص الدرجة الاقتصادية، كشفت «سار» أنه يسمح بشحن حقيبة واحدة بوزن 25 كيلوغراما، إضافة إلى حمل حقيبة يد بوزن 7 كيلوغرامات بمقاس (25سم × 40سم × 60سم) سواء كانت حقيبة شخصية أو جهاز كمبيوتر شخصي.

أما ما يخص درجة الأعمال والمقصورة الخاصة، فيسمح بشحن حقيبة واحدة بوزن 32 كيلوغراما، إضافة إلى حمل حقيبة يد بوزن 10 كيلوغرامات بمقاس (25سم × 40سم × 60سم) سواء كانت حقيبة شخصية أو جهاز كمبيوتر شخصي.

وأضافت: أن رسوم الأمتعة الإضافية تبلغ 70 ريالا للقطعة الزائدة، و3 ريالات عن كل كيلوغرام زائد.