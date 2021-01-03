صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للبيانين الصادرين في 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020، وفي 12/ 5/ 1442هـ الموافق 27/ 12/ 2020، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات.

فقد قررت حكومة المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية التي بدأ العمل بها لمدة أسبوع من تاريخ 5 / 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020، وتم تمديدها أسبوعًا آخر ينتهي في 19/ 5/ 1442هـ الموافق 3/ 1/ 2021، وأن يكون ذلك اعتبارًا من الساعة الـ11 من صباح يوم الأحد 19/ 5/ 1442هـ الموافق 3/ 1/ 2021، مع مراعاة ما يلي:

1- أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فايروس كورونا المستجد (B. 1. 1. 7)، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يومًا خارج الدولة المنتشر بها الفايروس المتحور (B. 1. 1. 7) قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص PCR بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

2- أن يتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فايروس كورونا المستجد (B. 1. 1. 7)، وفقًا لما أشير إليه في الفقرة 1 أعلاه، في منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يومًا، مع إجراء فحصين بتقنية PCR، الأول بعد الوصول بما لا يزيد على 48 ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الـ13.

أما فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة (B. 1. 1. 7) يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص بتقنية PCR، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم الـ6.

وفيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 3 أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية PCR.