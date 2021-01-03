أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، أمس (السبت)، تحدي «كاوست» لإيجاد أفكار لتطوير منظومة الحج والعمرة، ما يدعم جهود تحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية، فيما تم رصد جوائز بقيمة مليون ريال؛ علاوة على باقة من الجوائز الأخرى.ويشارك في الملتقى؛ وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن للعمل باعتبارهما شريكين استراتيجيين، تماشياً مع الأولويات الوطنية للمملكة ورؤيتها لعام 2030، فيما يركّز التحدي على الارتقاء بتجربة الحجّ والعمرة التي يخوضها الحجاج والمعتمرون من جميع أنحاء العالم، ودفع عجلة الجهود الرامية إلى تحويل مكّة المكرمة إلى مدينة ذكية.وفي تصريح صحفي، قالت النائب والمشارك الأعلى لرئيس كاوست للتقدم الوطني الإستراتيجي الدكتورة نجاح العشري: «وفقنا في إقامة شركات إستراتيجية مع 3 مؤسسات سعودية متميّزة بهدف تعزيز نتائج تحدي الجامعة. كما أننا على يقين أنّ ما تتمتع به تلك المؤسسات من خبرات سيلعب دوراً داعماً للتحدي في النهوض بالأولويات الوطنية للمملكة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، وتحسين التجارب التي تجمعهم داخل مدينتي الحرمين الشريفين. كذلك، نسعى في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلى دعم المبادرات الجريئة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة، بما يرمي إلى تغيير حياة المواطنين السعوديين وصقل المواهب السعودية».وتم اختيار الموضوعات الرئيسة الثلاثة التي يتمحور حولها التحدي في ضوء مستجدات الأبحاث التي حددت الأولويات الرئيسية التي يحتاجها الحجّاج والمعتمرون خلال هذه الأيام؛ حيث ينصبّ تركيز موضوع «الرعاية الصحيّة» على زيادة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية صحّة جميع الحجاج والمعتمرين ورفاهيتهم، الأمر الذي أصبح يشكّل مصدر قلق متزايداً تزامناً مع استمرار تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي الوقت نفسه، يسعى موضوع «النقل والمواصلات» لضمان توفير وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة على نحو مناسب وبما يكفل سهولة الوصول إليها، في حين يستكشف موضوع «إدارة الأفواج» عدداً من السُبل الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتلبية المتطلبات المرتبطة باستيعاب الأفواج والأعداد الهائلة.وحرصاً على زيادة الإسهامات القيّمة التي سيثمر عنها التحدي، تعتزم جامعة الملك عبدالله بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين إشراك شريحة هائلة من المتقدمين على مختلف الأصعدة المحلية والعالمية، وستتولى لجنة تحكيم مكوّنة من لفيف من الخبراء المتخصّصين من ملتقى مكة الثقافي ووزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، اختيار فكرة فائزة واحدة في كل موضوع من موضوعات التحدي، ومنح جائزة كبرى واحدة عن أفضل فكرة عامة، خلال فعالية ختامية ستقام افتراضياً على إحدى المنصّات الشهيرة في أواخر فبراير 2021.ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن تحدي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية - أفكار وحلول للحجّ والعمرة 2020، وكذلك بشأن معايير المشاركة وشروطها، على موقع الجامعة المخصص للتحدي: www.challenge.kaust.edu.sa