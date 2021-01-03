بدأت المملكة استقبال العالم الجديد بالعديد من الأنباء الإيجابية على أصعدة مختلفة، فبالأمس سجلت وزارة الصحة قرابة 100 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ما يعد أقل حصيلة يومية منذ 9 أشهر، في دلالة على تحسن مستمر في المؤشر الوبائي للأزمة في السعودية. وعلى صعيد ثانٍ، تمكنت المملكة من استضافة رالي داكار 2021، الذي ينطلق رسمياً اليوم من جدة، رغم الظروف الصعبة لجائحة كورونا، التي دفعت العديد من دول العالم لتأجيل مناسبات وفعاليات عالمية عدة، رغم ذلك نجحت السعودية في استضافة العديد من المتسابقين من مختلف دول العالم وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة الجميع.وفي الخامس من يناير، تستضيف محافظة العلا القمة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وسط أجواء إيجابية لتعزيز التضامن والوحدة الخليجية لمواجهة تحديات المنطقة، ويعول قادة دول المجلس على حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التطويرية الشاملة لإنجاح القمة. الأخبار السعودية المبشرة في بداية عام يأمل الكثيرون أن يكون أفضل من سابقه، تشي بعزم سعودي على تجاوز آثار الجائحة السلبية، والانطلاق بجدية نحو تحقيق نجاحات غير مسبوقة في مختلف المجالات.