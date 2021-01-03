وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمس (السبت)، أمانةَ المنطقة وبلدياتها بكافة المحافظات والمراكز والجهات ذات العلاقة في المنطقة، بالعمل على تهيئة المرافق العامة والمتنزهات والشواطئ والواجهات والجزر البحرية في المنطقة، لاستقبال المتنزهين والسائحين، للاستمتاع بما تتمتع به المنطقة من أجواء معتدلة خلال هذه الفترة من العام.وحث على تنفيذ الفعاليات والبرامج التي تتناسب مع موسم الشتاء، وإبراز هوية المنطقة والتعريف بها وبما تضمه من نوع ثقافي وتراثي وحضاري، فيما شدد على متابعة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية مع ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي والتعليمات والبرتوكولات الصادرة عن الجهات الصحية ووزارة الداخلية، والعمل على تطبيقها، وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً على المخالفين من الجهات والأفراد، وتكثيف جهود التوعية بمختلف المواقع، التي تهدف الى حماية المتنزهين والسياح من مختلف مناطق المملكة وخارجها.