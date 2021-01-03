كشف مصدر خاص لـ«عكاظ»، أن وزارة التعليم مددت رصد ساعات «التطوير المهني» في نظام «فارس»، حتى اليوم (الأحد)، كما سيتم إرسال كافة البيانات غدا (الإثنين). يأتي ذلك بعد المفاهمة مع نظام «فارس» حيال ما تمت ملاحظته من إشكالات حيال عملية رصد التطوير المهني في الخدمة الذاتية في نظام «فارس»، ظهرت بسبب عدم الوعي الكافي بعملية الرصد في النظام. جاء ذلك وفقاً لتوجيهات المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الأستاذ الدكتور أحمد الجهيمي، والمساعد لعمليات التطوير المهني الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار. وأكد المصدر معالجة اعتماد الصفحة الرئيسية في برنامج «فارس»، بحيث تم إرجاع الطلبات إلى المعلمين مقدمي الطلب لحالتين (موافقة لطلب دون أنشطة، وطلب أنشطة تم اعتمادها من الصفحة الرئيسية)، وتم إخفاء زر الإرسال ولن يظهر للمعلم، وسيتم إظهاره مرة أخرى (الإثنين) 4/‏1/‏2021، وسيتم إبقاء زر الإضافة ظاهراً حتى (الأحد) 3/‏1/‏2021.