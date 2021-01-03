نجحت شركة كيكستارتر، التي تعنى بتشجيع مطوري الاختراعات والتطبيقات الجديدة، في جمع أكثر من 150 ألف دولار للمضي قدماً في تصنيع كمامة تغطي الوجه كله، وهي مزودة بمصفاة لتنقية الهواء الذي يتنفسه من يرتديها. وقد اقترح فكرتها أمريكيون قاموا بتزويدها بمصفاتين لتنقية الهواء، من الطراز الذي يطابق مواصفات HEPA. وهما مقتدران جداً، ويمكن إعادة استخدامهما، أو تغييرهما كلياً بعد استخدام يدوم أسبوعين. ويلتحم جانباً القناع، الذي سماه مخترعوه BLANC، من خلال مغناطيس. ويتم فتحهما رأسياً، بحيث يمكن تغيير أحد الوجهين بآخر من لون مختلف. وقال مخترعو القناع إن ارتداءه يمنع عمل أجهزة التعرف على الوجوه، ويتيح بالتالي خصوصية كاملة في هذا العصر الرقمي. وتوقعوا أن يتمكنوا مع توافر مزيد من التمويل أن يضيفوا إلى الكمامة الجديدة موضعاً يتيح تغيير طبيعة صوت مرتديها. ويمكن حجز قطعة من هذا القناع على موقع كيكستارتر بمبلغ 80 دولاراً.

ومصافي تنقية الهواء الخاضعة لمعايير HEPA هي عبارة عن طبقات من الألياف الدقيقة، التي يستطيع كل منها إطلاق شحنة تفاعلية تستقطب الجزيئات الصغيرة في الهواء، كدخان السجائر، وطلْع الزهور، وهباء التلوث. ويقول الصانعون إن هذه المصافي قادرة على توفير حماية مضمونة من الجراثيم والفايروسات. وأضافوا أن القناع الجديد يتحكم في الهواء المحيط بمرتديه بنحو 180 درجة حول الوجه. وكان خبراء الصحة العامة حذروا مراراً منذ اندلاع الأزمة الصحية الراهنة من مغبة مس الكمامة باليد أثناء ارتدائها على الوجه. ويقول صانعو BLANC إن مرتدي هذا القناع لن يكون بحاجة إلى مسه بيده لتعديل وضعه، لأن هذه الكمامة تحيط الوجه بالكامل.