أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارا بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات والتظلمات الواردة من منسوبي ومنسوبات الوزارة من الكادرين التعليمي والإداري في ما يتعلق بتقييم الأداء الوظيفي.

وتتكون اللجنة من: المشرف العام على الادارة العامة لتطوير الموارد البشرية (رئيسا ومقررا)، وممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية (عضوا)، وممثل عن الإدارة العامة للإشراف التربوي (عضوا).

وتتولى اللجنة المهمات التالية: تلقي الاعتراضات والتظلمات على تقييم الأداء الوظيفي وفق القنوات الإلكترونية الرسمية، ودراسة الطلبات الواردة، والتأكد من تطبيق معايير وأسس وإجراءات تقييم الأداء، وللجنة حق استدعاء من تراه لحضور جلساتها ومناقشة الموظف المتظلم ومعد ومعتمد التقرير على أن تكون مداولاتها سرية.

وترفع اللجنة توصياتها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم إلى الوزير أو من ينيبه ليقرر ما يراه، ويكون قراره نهائيا، ويحق لرئيس اللجنة تشكيل فريق عمل للقيام بالمهمات التنفيذية والاستعانة بمن يراه في إنهاء المهمات الموكلة للجنة.