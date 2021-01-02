أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه بإمكان المواطن والمواطنة تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يوما، مبينة أن ذلك لا يتطلب تعبئة استمارة إلكترونية.

ونبهت «الأحوال المدنية» إلى أنه تم احتساب غرامة قدرها 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية عند عدم تجديدها.

وردا على استفسار مغرد أفاد بإتمامه تجديد بطاقته الوطنية وأنها جاهزة للاستلام في فرع جدة، في حين أنه موجود في الطائف، متسائلا عن إمكانية شحنها لاستلامها من فرع الطائف، أعلنت «الأحوال المدنية» بأنه «لا يمكن ذلك».

يذكر أن إصدار بطاقة الهوية الوطنية يستغرق 14 يوم عمل كحد أقصى، وستصل رسالة نصية إلى جوال المستفيد عند وصول بطاقته إلى المكتب.