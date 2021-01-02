كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الهيئة أبعدت مئات الموظفين بعد التأكد من انتمائهم للفكر المتطرف، وأكد تصحيح الأخطاء في العمل الميداني بنسبة 99%. وقال السند في لقاء مع قناة «العربية»، أمس (الجمعة): «إن القاعدة والإخوان والسرورية وداعش هم خوارج العصر». وأضاف «الخوارج هم أكبر فتنة في تاريخ المسلمين، ومن سماتها أنها مستمرة وكلما خفت ظهرت مرة أخرى». وأوضح أن أعظم سبب لوجود تجاوزات في العمل الميداني للجهاز في السابق هو قلة فهم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكداً أنه ليس بالمتابعة والتتبع والملاحقة.

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين تغلغل في المجتمعات الإسلامية، ومنها المجتمع السعودي، مؤكداً: «عملنا حالياً منظم وملتزم بالشرع ومقاصد وقواعد الشريعة». وأوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف أن عمل الهيئة اليوم يضطلع بتوضيح معنى وحدة الصف والدفاع عن الوطن بعد أن تم تغييبه في السابق.