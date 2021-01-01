أعلنت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، عن تسيير 10 رحلات جوية استثنائية إلى المطارات السعودية طوال اليوم (الجمعة)، لنقل المصريين العالقين بالمملكة، والراغبين في العودة إلى البلاد.

يأتي ذلك عقب قرار السلطات السعودية السماح للأجانب بمغادرة أراضيها، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة.

وأضافت المصادر، لوسائل إعلام مصرية أن شركة مصر للطيران ستسير 10 رحلات، 3 منها إلى جدة ومثلها إلى الرياض، ورحلتان إلى المدينة المنورة، ومثلهما إلى الدمام، لنقل 2000 عالق مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المشددة على متنها.

وأشارت المصادر، إلى استمرار الجسر الجوي للشركة الوطنية إلى المطارات السعودية حتى إشعار آخر، لافتة إلى حرص شركة مصر للطيران على عدم تحريك أسعار التذاكر، رغم الكلفة المالية الكبيرة التي تتحملها نظرا لسفر الطائرات بدون ركاب.