بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس الاتحاد السويسري غاي برملان بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.



وأعرب الملك سلمان عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.



وأكد حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً له دوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس الاتحاد السويسري غاي برملان بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.



وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، راجياً له موفور الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.