رفعت أمانة منطقة عسير استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف العام من خلال تهيئة المرافق السياحية التابعة لعددٍ من البلديات بالمنطقة ومنها الواجهة البحرية بالحريضة والشواطئ، وعدد من الحدائق في البرك والساحل ومحايل عسير وبارق والمجاردة ورجال ألمع، إلى جانب الساحات العامة، لاستقبال الزائرين خلال إجازة منتصف العام الدراسي والاستمتاع بالأجواء الدافئة في ظل اكتمال الخدمات التي تقدمها أمانة عسير في الكثير من المواقع. وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن الأمانة وبمتابعة أمير المنطقة رفعت استعداداتها في عدد من المواقع السياحية والتأكد من اكتمال منظومة الخدمات بها مع متابعة أعمال النظافة في الشواطئ والحدائق والساحات البلدية والمتنزهات المنتشرة، نظراً لاعتدال أجواء هذه المناطق في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، موضحاً رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ نظراً لكثافة مرتاديها من المتنزهين والزوار، مضيفاً أن التجهيزات تأتي في طور استعدادات الأمانة لاستقبال زوار المنطقة، والعمل على تجهيز المواقع السياحية ومنها الواجهة البحرية بالحريضة التي تبعد عن مدينة أبها حوالى 120 كيلومتراً وتُعد متنفساً سياحياً للمنطقة وزائريها خلال هذه الفترة، مشيراً إلى متابعة أعمال النظافة، ودورات المياه والجلسات العائلية والمسطحات الخضراء إلى جانب المواقع الترفيهية الأخرى ومنها مضمار السباقات ونادي الطيران الشراعي والممشى المُحاذي للبحر، والعمل على إنارة الساحات وبناء الحواجز الخرسانية اللازمة في الساحات للحد من خطورة الشارع الرئيسي، ورصف وإنارة المداخل وإقامة العديد من دورات المياه، وتكثيف أعمال النظافة والرش بالمبيدات الحشرية، وزيادة الفرق الرقابية على البوفيهات والمطاعم، مطالباً الجميع بالمحافظة على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.