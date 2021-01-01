أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء، وذلك أثناء وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.وأكد في بيان أصدره أن هذا العمل الإجرامي يدل على وحشية قوى التطرف والإرهاب التي لا تتوانى في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وإطالة أمد أزمته الإنسانية واستمرار معاناته وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مبيناً أن تلك القوى الشريرة لم تلتزم بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، مقدماً خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، معرباً عن أسفه البالغ لمقتل وإصابة بعض موظفي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، حيث تزامن وجودهم وقت وقوع الانفجار الغادر، موضحاً أن ذلك يعكس الأجواء الخطرة التي تواجه العاملين في المجال الإنساني.ودعا مركز الملك سلمان للإغاثة المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في الأراضي اليمنية، مؤكداً وقوفه مع الشعب اليمني بكافة مكوناته لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يمر بها.