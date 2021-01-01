بحثت لجنة الحج والإسكان والخِدْمات -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى في اجتماعها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن فاضل، وبمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير الدكتور سعد الغامدي، التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440هـ/‏1441، والمتعلق بأداء الهيئة وإنجازاتها ومهامها خلال عام التقرير.واطلعت اللجنة أهم المعوقات التي تواجه الهيئة، وبحث أبرز السبل المساهمة في دعمها لتحقيق التنمية، والمبادرات التي يمكن تبنيها في الجوانب المتعلقة بدعم السياحة والاستثمار.وفي السياق، ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى في اجتماعها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس هزاع القحطاني، عدداً من الاتفاقيات الثنائية والدولية في مجالات الخدمات الجوية، وفي مجال الذكاء الاصطناعي وذلك تمهيداً لإعداد تقاريرها المتضمنة دراستها ورأيها وأبرز توصياتها للرفع بها إلى المجلس لمناقشتها في إحدى الجلسات القادمة.كما استعرضت لجنة الشؤون الخارجية -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى في اجتماعها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس عساف أبوثنين، مسودة تقرير اللجنة بشأن ملاءمة دراسة مقترح مقدم من أحد أعضاء المجلس بشأن مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية للسعوديين، كما ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهاتمهيداً لرفع تقريريها ورأيها للمجلس.