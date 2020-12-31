بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة إلى عبدالله بن علي الأسمري في وفاة شقيقه مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري - رحمه الله - سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية إلى عبدالله الأسمري عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.



وعبر الأسمري باسمه ونيابةً عن أسرته وكافة قبيلته، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد على مواساتهما لهم في شقيقه، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها أعظم الأثر في تخفيف مصابهم، وتؤكد على أن القيادة الحكيمة قريبة من قلوب مواطنيها، وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم، وأن الجميع في المملكة أسرة واحدة.